Кубок Первого канала среди юниоров. Лазарев, Сарновский, Воронов, Карартынян, Колесников и Семков покажут произвольные программы
Лазарев и Сарновский покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.
Турнир пройдет 7 декабря.
Кубок Первого канала среди юниоров
Москва
Юноши
Произвольная программа
Начало – 15:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Никита Сарновский (команда в оранжевом)
Александр Семков (команда в оранжевом)
Николай Колесников (команда в оранжевом)
Лев Лазарев (команда в малиновом)
Эдуард Карартынян (команда в малиновом)
Вадим Воронов (команда в малиновом)
Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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