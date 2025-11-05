  • Спортс
  Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»
Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»

Арне Слот: очень доволен победой над «Реалом».

Арне Слот подвел итоги матча «Ливерпуля» против «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Очень доволен. Последние недели выдались непростыми, было много выездных матчей, почти никакого отдыха между играми.

Полезно играть при этих фанатах и против «Реала», потому что такие матчи заставляют наших футболистов показать максимум – как и болельщиков. Отличное выступление в игре с командой, у которой было всего одно поражение в этом сезоне. Возможно, могло быть чуть больше голов.

Перед матчем я говорил, что мадридцы забили 26 мячей в Ла Лиге, а у Мбаппе и Винисиуса на двоих 24 результативных действия. Поэтому для победы нужно было сделать все, чтобы эти двое не сумели отличиться. Вся команда защищалась очень хорошо как в случае с высоким прессингом, так и в случае с глубокой линией. Брэдли провел выдающийся матч. Столько раз оказываться один на один с Винисиусом – это задачка не для каждого. А он сыграл выдающимся образом.

Я говорил футболистам, что не хочу только одного – игры средним блоком, потому что нападающие «Реала» умеют делать рывки из глубины, невероятно точно выбирая момент и набирая потрясающую скорость, так что надо или высоко прессинговать, или опускаться поглубже, не оставляя им свободного пространства», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Amazon Prime.

