Ван Дейк об 1:0: «У «Реала» классные игроки. Знаем, как они могут наказывать. «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру»

Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру с «Реалом».

Вирджил ван Дейк оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Матч потребовал больших усилий и энергии. У них классные игроки. Мы это знаем. Мы знаем их сильные стороны. Мы знаем, как они могут наказывать. Мы видели это в последние недели. Поэтому надо было действовать точно во всем.

Я считаю, что мы идеально выполнили план на игру», – сказал капитан «Ливерпуля».