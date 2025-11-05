Ван Дейк об 1:0: «У «Реала» классные игроки. Знаем, как они могут наказывать. «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру»
Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру с «Реалом».
Вирджил ван Дейк оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Матч потребовал больших усилий и энергии. У них классные игроки. Мы это знаем. Мы знаем их сильные стороны. Мы знаем, как они могут наказывать. Мы видели это в последние недели. Поэтому надо было действовать точно во всем.
Я считаю, что мы идеально выполнили план на игру», – сказал капитан «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
