UFC 310: Ган – Волков, Евлоев – Стерлинг, Шавкат – Гэрри и другие бои

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310, в главном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (28-5) и Каем Асакурой (21-4).

В соглавном событии пройдет пятираундовый бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0).

Другие бои турнира:

Сирил Ган (12-2) – Александр Волков (38-10);Брайс Митчелл (16-2) – Крон Грейси (5-2); Нейт Ландвер (18-5) – Ду Хо Чой (15-4-1); Мовсар Евлоев (18-0) – Алджамейн Стерлинг (24-4).

Трансляция турнира пройдет на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт прелимов в 02:00 по мск, главный кард начнется в 05:00 по мск.

Взвешивание UFC 310: Волков тяжелее Гана, Евлоев и Стерлинг в весе, Шавкат и Гэрри показали одинаковые цифры