У Виртца 3 (0+3) очка в 15 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов

Флориан Виртц совершил лишь 3 результативных действия в 15 матчах за «Ливерпуль».

Полузащитник «Ливерпуля » Флориан Виртц совершил лишь 3 результативных действия в 15 матчах текущего сезона.

Сегодня «красные» обыграли «Реал » со счетом 1:0 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Немецкий футболист провел на поле 88 минут и не отличился голами и результативными передачами.

Виртц, приобретенный за 100+16 млн фунтов у «Байера» минувшим летом, провел 15-ю игру за «красных» во всех турнирах. На его счету 3 голевых паса: 1 в матче с «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и 2 в игре с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1).

Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь .