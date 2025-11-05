Нойер признан лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария». 39-летний вратарь сделал 8 сэйвов

39-летний Нойер признан лучшим в матче «ПСЖ» – «Бавария».

Лучшим игроком матча «ПСЖ » – «Бавария » в Лиге чемпионов выбран Мануэль Нойер .

Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1, хотя весь второй тайм отыграли в меньшинстве.

39-летний голкипер немецкой команды сделал 8 сэйвов и пробежал 6,6 км. Это была его 132-я игра в Лиге чемпионов.

Изображение: uefa.com