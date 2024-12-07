Мичков сделал дубль в 1-м периоде матча с «Бостоном». У него 11+13 в 25 играх НХЛ
Матвей Мичков забил два гола в первом периоде матча с «Бостоном».
Теперь на счету нападающего «Филадельфии» 24 (11+13) очка в 25 играх в НХЛ.
Матвей Мичков лидирует в списках лучших снайперов и бомбардиров среди новичков лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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