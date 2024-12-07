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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «МЮ» примет «Форест», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 15-го тура.

В субботу «Ливерпуль» сыграет в дерби с «Эвертоном», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять на выезде «Фулхэму», «Челси» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoСаутгемптон
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoЭвертон
logoКристал Пэлас
logoФулхэм
logoБрентфорд
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoБрайтон
logoЛестер
logoИпсвич
logoВулверхэмптон
logoБорнмут
logoВест Хэм
logoЧелси
logoТоттенхэм
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