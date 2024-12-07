Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «МЮ» примет «Форест», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 15-го тура.
В субботу «Ливерпуль» сыграет в дерби с «Эвертоном», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять на выезде «Фулхэму», «Челси» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости