Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «МЮ» примет «Форест», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 15-го тура.

В субботу «Ливерпуль » сыграет в дерби с «Эвертоном », «Манчестер Сити » встретится в гостях с «Кристал Пэлас », «Манчестер Юнайтед » проведет домашний матч с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять на выезде «Фулхэму», «Челси» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ