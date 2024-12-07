Кубок Первого канала среди юниоров. Команда Трусовой победила с преимуществом в 1 балл, команда Щербаковой – 2-я
Команда Александры Трусовой победила на Кубке Первого канала среди юниоров.
Кубок Первого канала
Юниоры
Москва
После 4 видов из 4
Команда Александры Игнатовой (оранжевые) – 85
Команда Анны Щербаковой (малиновые) – 84
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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