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Кубок Первого канала среди юниоров. Команда Трусовой победила с преимуществом в 1 балл, команда Щербаковой – 2-я

Команда Александры Трусовой победила на Кубке Первого канала среди юниоров.

Кубок Первого канала

Юниоры

Москва

После 4 видов из 4 

Команда Александры Игнатовой (оранжевые) – 85

Команда Анны Щербаковой (малиновые) – 84

Составы команд Кубка Первого канала среди юниоров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександра Игнатова (Трусова)
результаты
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoАнна Щербакова
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