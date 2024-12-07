Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»

Артем Дзюба объяснил, почему не стал праздновать гол «Зениту».

Нападающий «Акрона » поразил ворота своей бывшей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Он не праздновал гол, ставший победным.

– Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете.

– В чем счастье?

– Счастье в правде.

– Гол классный получился?

– Да, передача феноменальная!

– Почему вы не праздновали гол?

– Я лучшие годы здесь провел, – сказал Дзюба .