Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде»
Артем Дзюба объяснил, почему не стал праздновать гол «Зениту».
Нападающий «Акрона» поразил ворота своей бывшей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Он не праздновал гол, ставший победным.
– Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете.
– В чем счастье?
– Счастье в правде.
– Гол классный получился?
– Да, передача феноменальная!
– Почему вы не праздновали гол?
– Я лучшие годы здесь провел, – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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