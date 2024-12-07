Губернатор Федорищев и «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Показали, что такое тольяттинский футбол. Спасибо ребятам за красивую игру. «Чистый спорт!»

Глава Самарской области поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом».

Сегодня команда из Тольятти одержала победу над петербургским клубом (2:1) в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ .

«Добрый вечер, дорогие друзья! Не могу не поздравить команду «Акрон» с победой. «Зенит» – сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу.

Очень рады, что сегодня на домашнем поле [«Зенита »] смогли показать, что такое футбол тольяттинский. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, характер.

Равняемся на вас в спорте и не только. Как принято говорить в последнюю неделю: «Чистый спорт!» – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .

«Крылья Советов » также отреагировали на победу «Акрона » в Санкт-Петербурге.

«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» – говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.