Губернатор Федорищев и «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Показали, что такое тольяттинский футбол. Спасибо ребятам за красивую игру. «Чистый спорт!»
Сегодня команда из Тольятти одержала победу над петербургским клубом (2:1) в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ.
«Добрый вечер, дорогие друзья! Не могу не поздравить команду «Акрон» с победой. «Зенит» – сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу.
Очень рады, что сегодня на домашнем поле [«Зенита»] смогли показать, что такое футбол тольяттинский. Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, характер.
Равняемся на вас в спорте и не только. Как принято говорить в последнюю неделю: «Чистый спорт!» – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Крылья Советов» также отреагировали на победу «Акрона» в Санкт-Петербурге.
«Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!» – говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.
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