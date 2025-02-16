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  • Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости
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Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости

1. «Реал» потерял очки в Ла Лиге, не сумев обыграть «Осасуну» – 1:1. Больше тайма «Мадрид» отыграл вдесятером после удаления Джуда Беллингема. Судья Хосе Мунуэра Монтеро заявил, что англичанин сказал ему «иди на ###», но сам игрок все отрицает, а Карло Анчелотти объяснил, что арбитр все неправильно понял. Пошли разговоры, что Джуда могут забанить на срок до 12 матчей, однако есть вероятность, что все ограничится двумя играми.

Осечкой соседа мог воспользоваться «Атлетико», однако в игре с «Сельтой» добился лишь ничьей. «Матрасники» почти весь матчи провели в меньшинстве, Симеоне характером команды доволен. В понедельник на вершину таблицы может взлететь «Барселона».

2. Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию. У девушек после короткой программы лидирует Софья Муравьева. Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец.

3. Янник Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA, отметив в своем заявлении, что «строгие правила необходимы для защиты моего любимого спорта». Евгений Кафельников назвал WADA «грязнейшей организацией», а Стэн Вавринка больше «не верит в чистый спорт». В WADA призвали не сравнивать ситуацию Синнера с делом Валиевой. В любом случае мы, вероятно, увидели возмутительный и стыдный договорняк.

4. Даниил Медведев уступил Хамаду Медьедовичу в полуфинале турнира в Марселе. Для серба это первая победа над соперником из топ-10.

5. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, взял 21-е золото и побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена. Теперь осталось догнать по победам в личных гонках.

6. На Турнире четырех наций США обыграли Канаду (3:1) и вышли в финал. Матч начался с 3 драк в первые 9 секунд (!), зато во втором и третьем периодах обошлось вообще без удалений. В другом матче дняШвеция проиграла Финляндии в овертайме.

7. «Бавария» выстояла в Леверкузене, ни разу не пробив в створ ворот «Байера» за весь матч, и сохранила 8-очковый отрыв в таблице. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Бохуму», все результаты Бундеслиги – здесь.

8. В АПЛ хет-трик новичка Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» – 4:0. У Эдерсона очередной ассист – теперь он рекордсмен Англии. «Арсенал» разобрался с «Лестером» благодаря дублю Мерино, остальные результаты – тут.

9. Матвей Сафонов впервые с ноября попал в старт «ПСЖ» на матч Лиги 1, отстоял на ноль и помог одержать победу над «Тулузой» – 1:0. «Монако» без Александра Головина забил 7 голов «Нанту», все результаты чемпионата Франции – по ссылке

10. В Серии А лидер «Наполи» упустил победу над «Лацио», «Аталанта» не смогла забить дома «Кальяри» и подпортила юбилей Гасперини. Гол новичка Хименеса принес «Милану» победу над «Вероной». Остальные результаты – здесь.

11. На Кубке сильнейших по биатлону Наталия Шевченко одержала победу в спринте, у мужчин первым стал белорус Антон Смольский.

12. Эбба Андерссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира по лыжам, у мужчин победу одержал Ииво Нисканен.

13. В КХЛ СКА проиграл «Нефтехимику» – третье поражение за пять последних матчей. «Спартак» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4. Все результаты – здесь.

14. Российский армрестлер Виталий Лалетин завоевал титул East vs West в супертяжах.

15. «Лахта Центр» начал отсчет 100 дней до столетия «Зенита».

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Васильев о планах Норвегии обжаловать допуск российских фигуристов: «Это в стиле норвежцев, они любят быть ослами. Тем более они же в Осло живут»

ТВ «Реала»: «В День святого Негрейры Мунуэра отдает дань уважения своему покровителю. «Осасуна» уже могла остаться вдевятером и получить три пенальти в свои ворота»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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