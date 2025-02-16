Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости

1. «Реал» потерял очки в Ла Лиге , не сумев обыграть «Осасуну» – 1:1. Больше тайма «Мадрид» отыграл вдесятером после удаления Джуда Беллингема. Судья Хосе Мунуэра Монтеро заявил, что англичанин сказал ему «иди на ###» , но сам игрок все отрицает , а Карло Анчелотти объяснил, что арбитр все неправильно понял . Пошли разговоры, что Джуда могут забанить на срок до 12 матчей , однако есть вероятность, что все ограничится двумя играми .

Осечкой соседа мог воспользоваться «Атлетико», однако в игре с «Сельтой» добился лишь ничьей . «Матрасники» почти весь матчи провели в меньшинстве , Симеоне характером команды доволен . В понедельник на вершину таблицы может взлететь «Барселона» .

2. Петр Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию. У девушек после короткой программы лидирует Софья Муравьева . Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец.

3. Янник Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA, отметив в своем заявлении , что «строгие правила необходимы для защиты моего любимого спорта». Евгений Кафельников назвал WADA «грязнейшей организацией» , а Стэн Вавринка больше «не верит в чистый спорт» . В WADA призвали не сравнивать ситуацию Синнера с делом Валиевой. В любом случае мы, вероятно, увидели возмутительный и стыдный договорняк .

4. Даниил Медведев уступил Хамаду Медьедовичу в полуфинале турнира в Марселе. Для серба это первая победа над соперником из топ-10.

5. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, взял 21-е золото и побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена. Теперь осталось догнать по победам в личных гонках .

6. На Турнире четырех наций США обыграли Канаду (3:1) и вышли в финал . Матч начался с 3 драк в первые 9 секунд (!), зато во втором и третьем периодах обошлось вообще без удалений. В другом матче дня Швеция проиграла Финляндии в овертайме.

7. «Бавария» выстояла в Леверкузене , ни разу не пробив в створ ворот «Байера» за весь матч, и сохранила 8-очковый отрыв в таблице. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Бохуму», все результаты Бундеслиги – здесь .

8. В АПЛ хет-трик новичка Мармуша помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл» – 4:0. У Эдерсона очередной ассист – теперь он рекордсмен Англии . «Арсенал» разобрался с «Лестером» благодаря дублю Мерино, остальные результаты – тут .

9. Матвей Сафонов впервые с ноября попал в старт «ПСЖ» на матч Лиги 1, отстоял на ноль и помог одержать победу над «Тулузой» – 1:0. «Монако» без Александра Головина забил 7 голов «Нанту» , все результаты чемпионата Франции – по ссылке .

10. В Серии А лидер «Наполи» упустил победу над «Лацио», «Аталанта» не смогла забить дома «Кальяри» и подпортила юбилей Гасперини. Гол новичка Хименеса принес «Милану» победу над «Вероной». Остальные результаты – здесь .

11. На Кубке сильнейших по биатлону Наталия Шевченко одержала победу в спринте, у мужчин первым стал белорус Антон Смольский .

12. Эбба Андерссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира по лыжам, у мужчин победу одержал Ииво Нисканен.

13. В КХЛ СКА проиграл «Нефтехимику» – третье поражение за пять последних матчей. «Спартак» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4. Все результаты – здесь .

14. Российский армрестлер Виталий Лалетин завоевал титул East vs West в супертяжах.

15. «Лахта Центр» начал отсчет 100 дней до столетия «Зенита».

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