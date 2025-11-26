Защитник «Спартака» Денисов перед «Локо»: «Важно закрепить успех с ЦСКА и продолжить позитивное движение»

Даниил Денисов: «Спартаку» важно закрепить успех с ЦСКА в матче с «Локо».

Защитник «Спартака » Даниил Денисов высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом » (первая игра – 3:1).

«Уверен, мы хорошо подготовимся к матчу и вспомним игру «Локомотива», то, как он играл против нас относительно недавно в двух предыдущих встречах.

Сейчас важно закрепить успех с ЦСКА и продолжить то позитивное движение, которое у нас есть», – сказал Денисов.