Защитник «Спартака» Денисов перед «Локо»: «Важно закрепить успех с ЦСКА и продолжить позитивное движение»
Даниил Денисов: «Спартаку» важно закрепить успех с ЦСКА в матче с «Локо».
Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (первая игра – 3:1).
«Уверен, мы хорошо подготовимся к матчу и вспомним игру «Локомотива», то, как он играл против нас относительно недавно в двух предыдущих встречах.
Сейчас важно закрепить успех с ЦСКА и продолжить то позитивное движение, которое у нас есть», – сказал Денисов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
