«Челси» разнес «Барсу», конфликт Плющенко и мамы Костылевой, Роналду отстранили на 1 матч, корзины жеребьевки ЧМ, Есипенко отобрался на турнир претендентов и другие новости

1. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0! Делап и Эстевао забили, у Кунде автогол , Араухо удалили , два мяча Энцо отменили . Это поражение стало для «Барсы» крупнейшим в противостоянии с «синими». До матча Ямаль выложил нарезку своих лучших моментов, но игра не задалась, и фанаты «Челси» поиздевались над вингером «Барсы».

В других матчах дня в Лиге чемпионов «Ман Сити» дома проиграл «Байеру» (0:2), «Юве» вырвал победу у «Буде-Глимт» на выезде (3:2), «Наполи» обыграл «Карабах» (2:0), «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» (4:0), «Бенфика» Моуринью победила «Аякс» (2:0). Все результаты – тут .

2. В Fonbet КХЛ «Авангард» проиграл «Нефтехимику» (5:6), ведя 5:2 , «Спартак» победил «Ак Барс» (1:0), «Сочи» уступил «Ладе» (3:5).

3. Евгений Плющенко заявил , что Ирина Костылева, мама фигуристки его академии Елены Костылевой, находится на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с дочерью: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции». Журналист Жуков объяснил слова Плющенко: «По моей информации, вчера к Лене Костылевой была применена физическая сила. Инцидентом занимаются компетентные органы». После этого мама Костылевой записала видео с дочерью и опровергла слова Плющенко: Побоев не было, это ложь. Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон костюма и закрыла дверь раздевалки».

4. НБА. 43+13 от Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» в матче внутрисезонного турнира, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту» и другие результаты .

5. НХЛ. «Даллас» разгромил «Эдмонтон» (8:3) в единственном матче дня, Подколзин набрал 10-е очко в сезоне, Бенн забросил 400-ю шайбу в лиге.

6. Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути регионов. «Балтика» прошла «Торпедо», «Рубин» уступил тульскому «Арсеналу» по пенальти.

7. Криштиану Роналду дисквалифицирован на 1 матч и 2 условно за красную в матче с Ирландией. Португалец сможет сыграть в 1-м туре ЧМ-2026 – он уже пропустил игру с Арменией.

8. Кубок мира по шахматам. Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и завоевал путевку на турнир претендентов.

9. Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Колорадо» Александр Георгиев перешел в ХК «Спартак», контракт – на 2 года.

10. ФИФА представила корзины ЧМ-2026: Испания, Аргентина, Франция и Англия не встретятся до полуфинала, если выиграют свои группы. Жеребьевка – 5 декабря.

11. Экс-президент «Спартака» Леонид Федун продал «Лукойлу» свою долю в компании – почти 10%, рыночная стоимость – 7 млрд долларов. Бывший президент «Ростова» Арташес Арутюнянц передаст 49% акций клуба правительству Ростовской области.

12. «Целе» отказал руководству «Спартака» в переходе Риеры на встрече в Словении. Красно-белые продолжат переговоры с тренером.

13. Руководство «Реала» поддерживает Алонсо. Тренера считают ключевой фигурой проекта, сообщает Marca.

14. Фигуристы Степанова и Букин намерены продолжать карьеру до 2030 года: «Приняли для себя решение, что идем к следующей Олимпиаде».

15. Мбаппе по-французски крикнул «грязный ублюдок!» после спора с судьей матча против «Эльче». Килиан был недоволен затяжками времени.

16. Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань оправдан в применении допинга. Он доказал, что случайно вдохнул запрещенное вещество.

Цитаты дня.

«Нет ничего сложного и страшного в Fan ID . Ты же не собираешься устраивать конфликты, для безопасности так даже лучше». Вратарь «Махачкалы» Магомедов о карте болельщика

Карпин о «Динамо»: «Если для игрока, получающего миллионы, посвятить работе 4-5 часов – тотальный контроль, с футболом лучше заканчивать . Заканчивать никто не собирался – закончил я»

Роман Ротенберг: «В СССР выходил во двор, и там все играли в хоккей – нужно к этому вернуться . Чтобы оторвать детей от гаджетов, мы должны быть в медиапространстве, общаться с ними»

Александр Филимонов: «От нашего футбола одно разочарование, очень сильно упал уровень. Без просмотров матчей абсолютно ничего не теряю – каждый раз убеждаюсь»

Топурия о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил»

Хенесс о «Барселоне»: «Они не играли бы в высшей лиге с долгом 1,3 млрд евро ни в одной другой стране . Экономика «Баварии» должна служить примером для европейских клубов»

Федор Смолов: «Я отказался от 9 млн евро в год в Китае. Мамаев сказал: «Ты че, ########? Уезжай #####!» А я: «Не, у меня «Дортмунд» есть»