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Мэк Маккланг стал трехкратным победителем конкурса данков

Мэк Маккланг защитил титул чемпиона по броскам сверху.

Защитник победил в соревновании с Матасом БузелисомЧикаго»), Стефоном Каслом («Сперс») и Андре Джексоном («Бакс»).

Маккланг получил максимальный балл за все 4 своих данка. В финальном раунде ему противостоял Касл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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