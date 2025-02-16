Мэк Маккланг стал трехкратным победителем конкурса данков
Мэк Маккланг защитил титул чемпиона по броскам сверху.
Защитник победил в соревновании с Матасом Бузелисом («Чикаго»), Стефоном Каслом («Сперс») и Андре Джексоном («Бакс»).
Маккланг получил максимальный балл за все 4 своих данка. В финальном раунде ему противостоял Касл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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