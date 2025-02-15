WADA о Синнере и Валиевой: «Эти два дела несопоставимы из-за совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств»
В WADA назвали несопоставимыми дела Синнера и Валиевой.
Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера. В марте 2024 года он сдал две положительные допинг-пробы на клостебол.
Российскую фигуристку Камилу Валиеву ранее дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.
«Эти два дела несопоставимы из-за двух совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств. Для этого стоит ознакомиться с решениями по двум данным делам и убедиться в этом самим», – сказали в пресс-службе WADA.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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