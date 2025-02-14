Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом»
В Бундеслиге пройдут матчи 22-го тура.
В пятницу «Аугсбург» сыграет с «Лейпцигом».
В субботу «Бохум» примет дортмундскую «Боруссию», «Байер» встретится с «Баварией».
В воскресенье «Айнтрахт» сыграет против «Хольштайна».
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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