КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Трактором», «Сибирь» примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал » сыграет с «Трактором », «Амур » – с «Автомобилистом », «Сибирь » примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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