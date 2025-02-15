Мармуш сделал хет-трик за 33 минуты игры с «Ньюкаслом». Это первые голы форварда за «Ман Сити»

Омар Мармуш отметился первыми голами в составе «Манчестер Сити».

На 19-й минуте игры с «Ньюкаслом » в АПЛ форвард получил передачу от голкипера Эдерсона и перебросил мяч через вышедшего из ворот Мартина Дубравку . На 24-й приобретенный у «Айнтрахта» нападающий забил во второй раз, а ассистировал ему хавбек Илкай Гюндоган . На 33-й Мармуш забил в третий раз.

Египтянин проводит пятую игру за «горожан». Результативных действий ни в одном из предыдущих матчей не было.

Подробно со статистикой Мармуша можно ознакомиться здесь .