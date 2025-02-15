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Мармуш сделал хет-трик за 33 минуты игры с «Ньюкаслом». Это первые голы форварда за «Ман Сити»

Омар Мармуш отметился первыми голами в составе «Манчестер Сити».

На 19-й минуте игры с «Ньюкаслом» в АПЛ форвард получил передачу от голкипера Эдерсона и перебросил мяч через вышедшего из ворот Мартина Дубравку. На 24-й приобретенный у «Айнтрахта» нападающий забил во второй раз, а ассистировал ему хавбек Илкай Гюндоган. На 33-й Мармуш забил в третий раз.

Египтянин проводит пятую игру за «горожан». Результативных действий ни в одном из предыдущих матчей не было.

Подробно со статистикой Мармуша можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoОмар Мармуш
logoпремьер-лига Англия
logoЭдерсон
logoМартин Дубравка
logoИлкай Гюндоган
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