У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
У «Барсы» только одна победа над «Челси» в 10 последних играх.
«Барселона» проиграла «Челси» на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:3).
В 10 последних матчах между командами «Барселона» одержала лишь одну победу (3:0 в 1/8 финала ЛЧ сезона 2017/18), три встречи завершились в пользу лондонцев, остальные шесть – вничью.
Сегодняшняя победа – крупнейшая для «Челси» в истории противостояния с «блауграной».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
