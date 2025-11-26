У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»

У «Барсы» только одна победа над «Челси» в 10 последних играх.

«Барселона» проиграла «Челси » на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:3).

В 10 последних матчах между командами «Барселона » одержала лишь одну победу (3:0 в 1/8 финала ЛЧ сезона 2017/18), три встречи завершились в пользу лондонцев, остальные шесть – вничью.

Сегодняшняя победа – крупнейшая для «Челси» в истории противостояния с «блауграной».