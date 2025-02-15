Медьедович в матче с Медведевым впервые обыграл соперника из топ-10
Хамад Медьедович вышел в финал турнира ATP 250 в Марселе.
В 1/2 он обыграл восьмую ракетку мира Даниила Медведева 6:3, 6:2.
Для серба это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после одного поражения). Также он второй раз в карьере вышел в финал ATP. Первый был в прошлом году в Белграде, где он уступил Денису Шаповалову.
За титул Медьедович сыграет с действующим чемпионом Юго Эмбером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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