Медьедович в матче с Медведевым впервые обыграл соперника из топ-10

Хамад Медьедович вышел в финал турнира ATP 250 в Марселе.

В 1/2 он обыграл восьмую ракетку мира Даниила Медведева 6:3, 6:2.

Для серба это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после одного поражения). Также он второй раз в карьере вышел в финал ATP. Первый был в прошлом году в Белграде, где он уступил Денису Шаповалову.

За титул Медьедович сыграет с действующим чемпионом Юго Эмбером.