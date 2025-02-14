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Финал Гран-при России. Кондратюк, Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами

Кондратюк, Семененко и Дикиджи покажут произвольные программы в финале Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Мужчины, произвольная программа

Начало – 14.45 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Даниил Самсонов

2. Роман Савосин

3. Андрей Мозалев

4. Дмитрий Алиев

5. Иван Попов 

6. Николай Угожаев

Вторая разминка

7. Макар Игнатов

8. Глеб Лутфуллин 

9. Владислав Дикиджи

10. Евгений Семененко

11. Петр Гуменник 

12. Марк Кондратюк

После короткой программы

1. Марк Кондратюк – 104,70

2. Петр Гуменник – 104,50

3. Евгений Семененко – 100,49

4. Владислав Дикиджи – 99,14

5. Глеб Лутфуллин – 97,34

6. Макар Игнатов – 95,94

7. Николай Угожаев – 91,29

8. Иван Попов – 89,55

9. Дмитрий Алиев – 85,65

10. Андрей Мозалев – 82,30

11. Роман Савосин – 82,20

12. Даниил Самсонов – 59,79

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
logoЕвгений Семененко
logoМакар Игнатов
logoВладислав Дикиджи
logoГлеб Лутфуллин
Николай Угожаев
logoДмитрий Алиев
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
Роман Савосин
Иван Попов
результаты
мужское катание
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logoсборная России
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