Финал Гран-при России. Кондратюк, Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
Кондратюк, Семененко и Дикиджи покажут произвольные программы в финале Гран-при.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Мужчины, произвольная программа
Начало – 14.45 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
2. Роман Савосин
3. Андрей Мозалев
5. Иван Попов
Вторая разминка
8. Глеб Лутфуллин
9. Владислав Дикиджи
11. Петр Гуменник
12. Марк Кондратюк
После короткой программы
1. Марк Кондратюк – 104,70
2. Петр Гуменник – 104,50
3. Евгений Семененко – 100,49
4. Владислав Дикиджи – 99,14
5. Глеб Лутфуллин – 97,34
6. Макар Игнатов – 95,94
7. Николай Угожаев – 91,29
8. Иван Попов – 89,55
9. Дмитрий Алиев – 85,65
10. Андрей Мозалев – 82,30
11. Роман Савосин – 82,20
12. Даниил Самсонов – 59,79
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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