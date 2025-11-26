Гурбанов про 0:2 с «Наполи»: «Доволен игрой «Карабаха». Ребята боролись до конца, атаковали и показывали смелый футбол»

Гурбан Гурбанов: доволен игрой «Карабаха», несмотря на поражение от «Наполи».

Гурбан Гурбанов оценил поражение «Карабаха» от «Наполи » (0:2) в Лиге чемпионов.

– Я доволен нашей игрой. Несмотря на поражение, ребята не отступали и боролись до конца, атаковали и показывали смелую игру. Против нас играла очень качественная команда. Мы должны продолжать в том же духе. Как я говорил до этого, мы должны наслаждаться каждым матчем на этом турнире и должны уверенно играть, чтобы продолжать расти.

- Как считаете, что было не так, как вы ожидали, как в игре соперника, так и в вашей?

– Можно сказать, что все было так, как мы и думали. Разве что перед первым голом, когда провели замену и перестраивалась оборона, мы где-то на 8-10 минут потеряли нити игры. Поначалу мы действовали по одной системе, и после вынужденной замены возникло недопонимание в эти минуты. Тогда и решился исход встречи.

Соперник тоже в последнее время перешел в игру с пятью защитниками. В его составе качественные футболисты. Голы мы пропустили, конечно, простые. За такое игрокам претензии не предъявить, – сказал тренер «Карабаха ».