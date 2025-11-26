Рахимов о поражении от «Арсенала»: «Значит, Кубок «Рубин» не должен был выиграть в этом году. Нужно уметь держать удар»
Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от тульского «Арсенала» (0:0, 0:2 по пен.) в 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
— Чего не хватило «Рубину» в основное время?
— Много чего. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Понимали, что будет очень тяжелая игра, мы видели последние матчи «Арсенала». Это очень опытная команда, почти все футболисты играли в Премьер‑лиге. По матчу все складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака.
Пенальти — это лотерея. Но когда ты ведешь в два мяча, естественно, это еще болезненнее воспринимается. Это нормально, потому что в футболе такое случается. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны были выиграть в этом году.
— Решение предоставить удар 18‑летнего Васильеву принимали вы, или он сам вызвался?
— Сам вызвался, потому что накануне на тренировке он забил все.
— Команда успеет восстановиться перед матчем с «Зенитом»?
— Времени достаточно. Здесь нужно психологически и ментально восстанавливать команду, но на это время тоже есть, — сказал тренер «Рубина».