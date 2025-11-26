  • Спортс
  Рахимов о поражении от «Арсенала»: «Значит, Кубок «Рубин» не должен был выиграть в этом году. Нужно уметь держать удар»
Рахимов о поражении от «Арсенала»: «Значит, Кубок «Рубин» не должен был выиграть в этом году. Нужно уметь держать удар»

Рашид Рахимов: «Рубину» нужно уметь держать удар после поражения от «Арсенала».

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от тульского «Арсенала» (0:0, 0:2 по пен.) в 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

— Чего не хватило «Рубину» в основное время?

— Много чего. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Понимали, что будет очень тяжелая игра, мы видели последние матчи «Арсенала». Это очень опытная команда, почти все футболисты играли в Премьер‑лиге. По матчу все складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака.

Пенальти — это лотерея. Но когда ты ведешь в два мяча, естественно, это еще болезненнее воспринимается. Это нормально, потому что в футболе такое случается. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны были выиграть в этом году.

— Решение предоставить удар 18‑летнего Васильеву принимали вы, или он сам вызвался?

— Сам вызвался, потому что накануне на тренировке он забил все.

— Команда успеет восстановиться перед матчем с «Зенитом»?

— Времени достаточно. Здесь нужно психологически и ментально восстанавливать команду, но на это время тоже есть, — сказал тренер «Рубина».

