Беллингему грозит дисквалификация на 2 игры Ла Лиги за неуважительное поведение по отношению к судье матча с «Осасуной»
Стало известно, какое наказание грозит Джуду Беллингему.
Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.
По информации El Partidazo de COPE, англичанину грозит дисквалификация на две игры Ла Лиги за неуважительное поведение.
Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»
Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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