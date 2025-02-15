Беллингему грозит дисквалификация на 2 игры Ла Лиги за неуважительное поведение по отношению к судье матча с «Осасуной»

Стало известно, какое наказание грозит Джуду Беллингему.

Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом » (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.

По информации El Partidazo de COPE, англичанину грозит дисквалификация на две игры Ла Лиги за неуважительное поведение.

Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»

Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры