  • Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал
Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал

В Фонбет Кубке России проходят ответные матчи 1/4 финала в Пути РПЛ.

В среду в ответных матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА прошел «Динамо» Махачкала (2:1, пенальти – 5:4), «Краснодар» дома разгромил «Оренбург» (4:0), «Спартак» в гостях справился с «Локомотивом» (3:2).

В четверг «Динамо» дома проиграло «Зениту» (0:1), но вышло в полуфинал.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Ответные матчи

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
27 ноября 17:30,
Динамо
Завершен
0 - 1
Зенит
Матч окончен
Гладышев
90’
+4’
89’
Алип
88’
Жерсон   Ерохин
Бителло   Гладышев
88’
Окишор
79’
77’
Горшков   Вега
77’
Барриос   Гонду
Тюкавин   Бабаев
73’
64’
Глушенков   Соболев
Фомин
63’
Скопинцев   Окишор
61’
Касерес   Зайдензаль
46’
2тайм
Перерыв
29’
  Мостовой
Маричаль
12’
Динамо
Лунев, Осипенко, Маричаль, Фернандес, Касерес, Фомин, Диас, Бителло, Скопинцев, Сергеев, Тюкавин
Запасные: Лещук, Расулов, Гладышев, Макаров, Кутицкий, Бабаев, Маринкин, Окишор, Маухуб, Кудравец, Зайдензаль, Нгамале
1тайм
Зенит:
Латышонок, Мантуан, Эракович, Алип, Горшков, Жерсон, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Мостовой
Запасные: Адамов, Михайлов, Вега, Кержаков, Нино, Кондаков, Гонду, Ерохин, Адамов, Соболев
Подробнее

Первый матч: 3:1

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
26 ноября 15:00,
ЦСКА
Завершен
2 - 1
Счет в серии пенальти 5 - 4
Динамо Махачкала
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Гайич
Шумахов
Кисляк
Хоссейннежад
Попович
Миро
Мойзес
Мубарик
Обляков
Джабраилов
Пен
Перерыв
  Попович
90’
Мусаев   Дивеев
85’
83’
Магомедов   Мубарик
Обляков
80’
Мойзес
74’
  Аларкон
68’
Вильягра   Попович
65’
Глебов   Алеррандро
65’
65’
Аззи   Алибеков
60’
Гаджиев   Хоссейннежад
59’
Аззи   Кагермазов
Кисляк
53’
47’
Мастури   Миро
Круговой   Кармо
46’
Алвес   Обляков
45’
2тайм
Перерыв
8’
  Аларкон
ЦСКА
Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Лукин, Мойзес, Кисляк, Вильягра, Алвес, Круговой, Мусаев, Глебов
Запасные: Абдулкадыров, Обляков, Руис, Попович, Алеррандро, Тороп, Пополитов, Верде, Дивеев, Бандикян, Кармо, Шуманский
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Аларкон, Шумахов, Аззи, Аззи, Глушков, Джабраилов, Гаджиев, Сундуков, Магомедов, Мастури
Запасные: Кагермазов, Магомедов, Мубарик, Агаларов, Сердеров, Миро, Хоссейннежад, Зинович, Алибеков, Мрезиг
Подробнее

Первый матч: 0:1

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
26 ноября 15:00,
Краснодар
Завершен
4 - 0
Оренбург
Матч окончен
  Жубал
85’
74’
Савельев   Игнатьев
  Батчи
71’
Козлов   Батчи
69’
Кривцов   Дуглас
64’
Сантос   Сперцян
63’
62’
Квеквескири
59’
Камилов   Рыбчинский
  Кордоба
57’
2тайм
45’
Кейрос   Квеквескири
Тормена   Диего Коста
45’
45’
Томпсон   Гюрлюк
45’
Муфи   Ведерников
Мукаилов   Кордоба
45’
Перерыв
Мукаилов
36’
10’
Кейрос
Кривцов
4’
  Кривцов
4’
Краснодар
Корякин, Пальцев, Тормена, Жубал, Хмарин, Кривцов, Ленини, Сантос, Козлов, Мукаилов, Перрен
Запасные: Сперцян, Виктор Са, Голиков, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Оласа, Диего Коста, Кордоба, Батчи
1тайм
Оренбург:
Ходанович, Муфи, Чичинадзе, Ценов, Зотов, Кейрос, Камилов, Томпсон, Болотов, Савельев, Оганесян
Запасные: Сысуев, Касимов, Ведерников, Рыбчинский, Горелов, Хотулев, Гюрлюк, Жезус, Гузина, Поройков, Квеквескири, Игнатьев
Подробнее

Первый матч: 3:1

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
26 ноября 17:30,
Локомотив
Завершен
2 - 3
Спартак
Матч окончен
Монтес
90’
+9’
  Комличенко
90’
+7’
Баринов
90’
+7’
Пруцев
84’
Руденко   Салтыков
79’
71’
Ву   Джику
65’
Солари   Заболотный
Ньямси
63’
Карпукас   Пруцев
62’
Ненахов   Сильянов
62’
57’
  Солари
53’
  Маркиньос
47’
Хлусевич   Маркиньос
47’
Мартинс Перейра   Жедсон Фернандеш
47’
Рябчук   Дмитриев
Воробьев   Комличенко
46’
Бакаев   Пиняев
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Угальде
Бакаев
40’
35’
Умяров
30’
Солари
  Батраков
24’
Локомотив
Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Баринов, Бакаев, Батраков, Воробьев, Руденко
Запасные: Веселов, Сильянов, Мялковский, Рамирес, Пиняев, Тимофеев, Комличенко, Погостнов, Годяев, Пруцев, Сарвели, Салтыков
1тайм
Спартак:
Помазун, Денисов, Ву, Литвинов, Рябчук, Мартинс Перейра, Умяров, Барко, Солари, Угальде, Хлусевич
Запасные: Зобнин, Самошников, Максименко, Гузиев, Маркиньос, Дмитриев, Массалыга, Довбня, Джику, Заболотный, Жедсон Фернандеш
Подробнее

Первый матч: 1:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
