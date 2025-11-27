Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал

В Фонбет Кубке России проходят ответные матчи 1/4 финала в Пути РПЛ.

В среду в ответных матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА прошел «Динамо» Махачкала (2:1, пенальти – 5:4), «Краснодар » дома разгромил «Оренбург » (4:0), «Спартак » в гостях справился с «Локомотивом» (3:2).

В четверг «Динамо» дома проиграло «Зениту » (0:1), но вышло в полуфинал.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 3:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:1

Первый матч: 1:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

