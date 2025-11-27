Фонбет Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал

В Фонбет Кубке России проходят ответные матчи 1/4 финала в Пути РПЛ.
В среду в ответных матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА прошел «Динамо» Махачкала (2:1, пенальти – 5:4), «Краснодар» дома разгромил «Оренбург» (4:0), «Спартак» в гостях справился с «Локомотивом» (3:2).
В четверг «Динамо» дома проиграло «Зениту» (0:1), но вышло в полуфинал.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/4 финала
Ответные матчи
Динамо
Лунев, Осипенко, Маричаль, Фернандес, Касерес, Фомин, Диас, Бителло, Скопинцев, Сергеев, Тюкавин
Запасные: Лещук, Расулов, Гладышев, Макаров, Кутицкий, Бабаев, Маринкин, Окишор, Маухуб, Кудравец, Зайдензаль, Нгамале
Зенит:
Латышонок, Мантуан, Эракович, Алип, Горшков, Жерсон, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Мостовой
Запасные: Адамов, Михайлов, Вега, Кержаков, Нино, Кондаков, Гонду, Ерохин, Адамов, Соболев
Первый матч: 3:1
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
ЦСКА
Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Лукин, Мойзес, Кисляк, Вильягра, Алвес, Круговой, Мусаев, Глебов
Запасные: Абдулкадыров, Обляков, Руис, Попович, Алеррандро, Тороп, Пополитов, Верде, Дивеев, Бандикян, Кармо, Шуманский
Динамо Махачкала:
Волк, Аларкон, Шумахов, Аззи, Аззи, Глушков, Джабраилов, Гаджиев, Сундуков, Магомедов, Мастури
Запасные: Кагермазов, Магомедов, Мубарик, Агаларов, Сердеров, Миро, Хоссейннежад, Зинович, Алибеков, Мрезиг
Первый матч: 0:1
Краснодар
Корякин, Пальцев, Тормена, Жубал, Хмарин, Кривцов, Ленини, Сантос, Козлов, Мукаилов, Перрен
Запасные: Сперцян, Виктор Са, Голиков, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Оласа, Диего Коста, Кордоба, Батчи
Оренбург:
Ходанович, Муфи, Чичинадзе, Ценов, Зотов, Кейрос, Камилов, Томпсон, Болотов, Савельев, Оганесян
Запасные: Сысуев, Касимов, Ведерников, Рыбчинский, Горелов, Хотулев, Гюрлюк, Жезус, Гузина, Поройков, Квеквескири, Игнатьев
Первый матч: 3:1
Мартинс Перейра Жедсон Фернандеш
Локомотив
Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Баринов, Бакаев, Батраков, Воробьев, Руденко
Запасные: Веселов, Сильянов, Мялковский, Рамирес, Пиняев, Тимофеев, Комличенко, Погостнов, Годяев, Пруцев, Сарвели, Салтыков
Спартак:
Помазун, Денисов, Ву, Литвинов, Рябчук, Мартинс Перейра, Умяров, Барко, Солари, Угальде, Хлусевич
Запасные: Зобнин, Самошников, Максименко, Гузиев, Маркиньос, Дмитриев, Массалыга, Довбня, Джику, Заболотный, Жедсон Фернандеш
Первый матч: 1:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы Фонбет Кубка России
Календарь Фонбет Кубка России