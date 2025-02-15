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  • Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»
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Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»

Джуд Беллингем заявил, что не оскорблял арбитра в матче с «Осасуной».

Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.

Сообщалось, что англичанин сказал судье: «Я разговариваю с тобой с уважением, да пошел ты на ###! (на фиг)».

«Очевидно, что я допустил ошибку. Произошла ошибка в коммуникации.

Я не хочу повторять то, что я сказал, но это было больше похоже на «блин». И я хочу, чтобы все знали: я не хотел оставлять команду вдесятером.

Если вы посмотрите видео, то увидите то же самое – сказанное мной не совпадает с тем, что говорится в протоколе. Я надеюсь, что Федерация футбола Испании примет это во внимание.

Я никого не оскорблял – это видно на видео. Я даже не говорил это напрямую судье, я сказал это самому себе», – сказал Джуд Беллингем.

У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoОсасуна
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
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logoсудьи
Хосе Мунуэра Монтеро
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