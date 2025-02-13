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Финал Гран-при России. Петросян, Горбачева, Муравьева, Садкова, Акатьева и Фролова выйдут на лед с короткими программами

Петросян, Горбачева, Муравьева, Акатьева выступят в финале Гран-при России.

15 февраля фигуристки покажут короткие программы на турнире в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Женщины, короткая программа

Начало – 12:45 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Мария Агаева

Софья Акатьева

Софья Важнова

Алина Горбачева

Ксения Гущина

Елизавета Куликова

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Анна Фролова

Вероника Яметова

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoСерия Гран-при России
Ксения Гущина
Анна Фролова
logoСофья Акатьева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Алина Горбачева
Вероника Яметова
Мария Агаева
Дарья Садкова
logoКсения Синицына
Софья Важнова
logoЕлизавета Куликова
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