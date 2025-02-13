Финал Гран-при России. Петросян, Горбачева, Муравьева, Садкова, Акатьева и Фролова выйдут на лед с короткими программами
Петросян, Горбачева, Муравьева, Акатьева выступят в финале Гран-при России.
15 февраля фигуристки покажут короткие программы на турнире в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Женщины, короткая программа
Начало – 12:45 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Мария Агаева
Софья Акатьева
Софья Важнова
Алина Горбачева
Ксения Гущина
Елизавета Куликова
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Анна Фролова
Вероника Яметова
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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