Эван Мобли и Донован Митчелл выиграли конкурс мастерства

Команда «Кливленда» победила в конкурсе мастерства.

В финале Эван Мобли и Донован Митчелл победили Дрэймонда Грина и Мозеса Муди из команды «Уорриорз». Игроки «Кавальерс» прошли дистанцию за 1 минуту ровно.