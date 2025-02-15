«Спартак» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче КХЛ.

К 29-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Алексея Жамнова уступала со счетом 0:4. «Спартак» сравнял счет благодаря голам Павла Порядина, Александра Беляева, Андрея Локтионова и Анселя Галимова .

Решающую шайбу забросил Беляев.

«Спартак » занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 70 очков после 54 игр. «Торпедо » идет на 8-м месте с 62 баллами после 56 матчей.