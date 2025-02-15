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«Спартак» отыгрался с 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче КХЛ.

К 29-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Алексея Жамнова уступала со счетом 0:4. «Спартак» сравнял счет благодаря голам Павла Порядина, Александра Беляева, Андрея Локтионова и Анселя Галимова.

Решающую шайбу забросил Беляев.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 70 очков после 54 игр. «Торпедо» идет на 8-м месте с 62 баллами после 56 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСпартак
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
logoПавел Порядин
logoАнсель Галимов
logoАндрей Локтионов
logoАлександр Беляев
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