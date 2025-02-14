Чемпионат Франции. «Брест» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»

В Лиге 1 пройдут матчи 22-го тура.

В пятницу «Брест » сыграет против «Осера ».

В субботу «Марсель » встретится с «Сент-Этьеном », «Монако » Александра Головина примет «Нант », «ПСЖ » Матвея Сафонова проведет матч в гостях с «Тулузой».

В воскресенье «Гавр » Далера Кузяева сыграет с «Ниццей».

Чемпионат Франции

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1