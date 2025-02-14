Чемпионат Франции. «Брест» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
В Лиге 1 пройдут матчи 22-го тура.
В пятницу «Брест» сыграет против «Осера».
В субботу «Марсель» встретится с «Сент-Этьеном», «Монако» Александра Головина примет «Нант», «ПСЖ» Матвея Сафонова проведет матч в гостях с «Тулузой».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева сыграет с «Ниццей».
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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