Стоунз про 0:2 с «Байером»: «Ман Сити» должен использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки»

Джон Стоунз: «Ман Сити» должен усвоить урок после 0:2 от «Байера».

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз оценил поражение от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Конечно, это был сложный матч. Особенно для меня, ведь я впервые был капитаном команды в домашнем матче Лиги чемпионов. Это очень важный момент для меня, но настроение оказалось испорченным.

Мы должны использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Надо сохранить это ощущение сожаления, понимание цены ошибки на таком уровне. И использовать это все в качестве топлива для того, чтобы нажать на газ и исправиться.

Не хочется искать оправданий, хотя было бы просто сказать, что мы проиграли из-за такого большого количества перестановок в составе. В этом сезоне каждый играет свою роль. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Нам сопутствовал успех, мы были хороши. И поэтому сегодня мы так огорчены», – сказал Стоунз.

