Стэн Вавринка: «Я больше не верю в чистый спорт»

Стэн Вавринка отреагировал на трехмесячную дисквалификацию Янника Синнера.

Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.

«Я больше не верю в чистый спорт…» – твитнул Вавринка.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог