Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей с «Осасуной» (1:1).
«Мы хорошо начали этот футбольный матч и хорошо закончили, несмотря на удаление.
Что касается красной карточки Беллингему... Я думаю, судья неправильно понял слова на английском. Джуд сказал «да брось ты», а не «пошел на ### (фиг)». Судья ошибся, «fuck off» переводится на испанский как «no me jodas», в этом нет ничего такого...
Все видели, что происходило в последних трех матчах, не стану ничего к этому добавлять, потому что хочу провести следующую игру на скамейке», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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