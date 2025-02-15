Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»

Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей с «Осасуной» (1:1).

«Мы хорошо начали этот футбольный матч и хорошо закончили, несмотря на удаление.

Что касается красной карточки Беллингему ... Я думаю, судья неправильно понял слова на английском. Джуд сказал «да брось ты», а не «пошел на ### (фиг)». Судья ошибся, «fuck off» переводится на испанский как «no me jodas», в этом нет ничего такого...

Все видели, что происходило в последних трех матчах, не стану ничего к этому добавлять, потому что хочу провести следующую игру на скамейке», – сказал главный тренер «Реала ».