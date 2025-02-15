«Лацио» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Наполи» сыграет в гостях с «Лацио» в 25-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3». Таблица Серии А Статистика Серии А