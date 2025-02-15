Ферстаппен – первый пилот в истории, лидирующий в «Ф-1» 1000 дней подряд

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен в течение тысячи дней не позволяет ни одному из соперников занять первую строчку в «Формуле-1».

Нидерландец возглавил чемпионат 22 мая 2022 года и с тех пор завоевал второй, третий и четвертый титулы.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер мог лидировать в «Ф-1» более 1500 дней подряд, однако его серию прервали в начале 2003 года. На счету немца второй и третий показатели в истории (896 дня в 2000-2003 годах и 630 дней в 2003-2005 годах). Айртон Сенна лидировал 581 дня кряду (1990-1992 года), Альберто Аскари – 574 (1952-1954), Фернандо Алонсо – 560 (2005-2006).

Ферстаппен продлит свою серию как минимум до первой гонки сезона-2025 – Гран-при Австралии (16 марта).

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