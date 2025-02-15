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«Монако» – «Нант». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Монако» Александра Головина примет «Нант» в 22-м туре Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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