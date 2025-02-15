Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1 впервые с ноября

Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе «ПСЖ».

Российский вратарь выйдет на матч против «Тулузы» в 22-м туре Лиги 1 с первых минут. Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на эту игру.

Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ » на матч чемпионата Франции впервые с 22 ноября. Это 10-я игра 25-летнего голкипера за парижский клуб во всех турнирах.

Матч «Тулуза » – «ПСЖ» начнется в 23:05 по московскому времени. Спортс проведет онлайн-трансляцию этой игры.