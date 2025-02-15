Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1 впервые с ноября
Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе «ПСЖ».
Российский вратарь выйдет на матч против «Тулузы» в 22-м туре Лиги 1 с первых минут. Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на эту игру.
Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч чемпионата Франции впервые с 22 ноября. Это 10-я игра 25-летнего голкипера за парижский клуб во всех турнирах.
Матч «Тулуза» – «ПСЖ» начнется в 23:05 по московскому времени. Спортс проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем