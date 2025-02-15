«Лахта Центр» запустил обратный отсчет до столетия «Зенита».

«С 15 февраля 2025 года останется 100 дней до векового юбилея «Зенита » – самого титулованного и популярного футбольного клуба России: ФК «Зенит» является единственным обладателем всех высших трофеев советского и российского первенств, и только «Зенит» сумел завоевать для отечественного футбола два еврокубка: Кубок УЕФА сезона 2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.

«Лахта Центр» поздравляет любимую команду и начинает обратный отсчет – в течение 100 дней с наступлением сумерек на 10 минут мы будем включать сине-бело-голубую подсветку. С нетерпением ждем юбилея наших чемпионов!» – говорится в сообщении «Лахта Центра».

Фото: t.me/lakhtacenter