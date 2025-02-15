«Лахта Центр» начал отсчет 100 дней до столетия «Зенита». На башне будут включать сине-бело-голубую подсветку с наступлением сумерек
«Лахта Центр» запустил обратный отсчет до столетия «Зенита».
«С 15 февраля 2025 года останется 100 дней до векового юбилея «Зенита» – самого титулованного и популярного футбольного клуба России: ФК «Зенит» является единственным обладателем всех высших трофеев советского и российского первенств, и только «Зенит» сумел завоевать для отечественного футбола два еврокубка: Кубок УЕФА сезона 2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.
«Лахта Центр» поздравляет любимую команду и начинает обратный отсчет – в течение 100 дней с наступлением сумерек на 10 минут мы будем включать сине-бело-голубую подсветку. С нетерпением ждем юбилея наших чемпионов!» – говорится в сообщении «Лахта Центра».
Фото: t.me/lakhtacenter
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Лахта Центра»
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