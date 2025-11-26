Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
Энцо Мареска: «Челси» хорошо играл и до удаления у «Барсы».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В первом тайме был удален защитник каталонцев Рональд Араухо.
«Мы хорошо играли даже в формате 11 на 11. Вы знаете, что «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него.
Мы старались находить моменты, забили голы, трижды наши голы отменили. Было много и других моментов.
После игры я сказал футболистам, что нужно восстановить силы, это самое главное. А с пятницы нужно сосредоточиться на «Арсенале».
Нам нужно сохранить импульс. Гораздо легче восстанавливать силы, когда выигрываешь матчи», – сказал Мареска.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18366 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости