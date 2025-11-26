Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»

Энцо Мареска: «Челси» хорошо играл и до удаления у «Барсы».

Главный тренер «Челси » Энцо Мареска подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В первом тайме был удален защитник каталонцев Рональд Араухо.

«Мы хорошо играли даже в формате 11 на 11. Вы знаете, что «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него.

Мы старались находить моменты, забили голы, трижды наши голы отменили. Было много и других моментов.

После игры я сказал футболистам, что нужно восстановить силы, это самое главное. А с пятницы нужно сосредоточиться на «Арсенале».

Нам нужно сохранить импульс. Гораздо легче восстанавливать силы, когда выигрываешь матчи», – сказал Мареска.