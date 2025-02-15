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  • Судья Мунуэра Монтеро написал, что Беллингем сказал ему «иди на ###», в своем протоколе
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Судья Мунуэра Монтеро написал, что Беллингем сказал ему «иди на ###», в своем протоколе

Стала известна точная причина удаления Джуд Беллингема в матче с «Осасуной».

Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.

«Он был удален по следующей причине: за то, что он обратился ко мне, находясь в нескольких метрах, следующими словами: «Иди на ### (на фиг)» – написал Мунуэра Монтеро в своем протоколе. 

Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»

Беллингему грозит дисквалификация на 2 игры Ла Лиги за неуважительное поведение по отношению к судье матча с «Осасуной»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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