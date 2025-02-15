Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA
Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от соревнований на три месяца.
Чемпион Australian Open не сможет выступать в туре до 4 мая.
«WADA принимает объяснение спортсмена о причине нарушения, изложенное в решении первой инстанции, и признает, что Синнер не намеревался нарушать правила, употребление им клостебола не улучшало его результаты и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения», – говорится в заявлении WADA.
Согласно кодексу, спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения. Исходя из этого, агентство назначило Синнеру трехмесячную дисквалификацию – с 9 февраля до 4 мая.
Синнер пропустит турниры в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде, но сможет вернуться к «Мастерсу» в Риме.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @wada_ama
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