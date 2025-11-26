  • Спортс
16

Дмитриев о смене тренера в «Спартаке»: «За такой небольшой промежуток тяжело поменять что-то кардинально. Россиянам проще общаться с Романовым»

Игорь Дмитриев: россиянам в «Спартаке» проще общаться с Романовым.

Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о смене тренера в команде.

— Матч с ЦСКА — первый под руководством Романова. Что он изменил? И правда ли, что ему команда доверяет больше, чем Станковичу?

— Россиянам проще общаться с Романовым. Что касается изменений, то мы провели только пару тренировок после возвращения из сборной... Конечно, изменения есть. Но за такой небольшой промежуток времени тяжело поменять что-то кардинально.

— Правда, что даже при Станковиче ты чаще общался именно с Романовым? И что он помогал тебе интегрироваться в команду?

— Да, наверное, чаще общался с Вадимом Юрьевичем. Опять же, потому что проще ему задать вопрос и услышать ответ на русском. Он часто что-то говорил мне, подсказывал...

— Многие уверены, что эмоциональность Деяна больше мешала команде, а не помогала. Это правда?

— Честно, особо не обращал внимания на то, что происходило на скамейке. Всегда вовлечен в игру, так что происходящего вокруг особо и не видел, – сказал Дмитриев.

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18371 голос
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВадим Романов
logoИгорь Дмитриев
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
