«Это в стиле норвежцев, они любят быть ослами. Тем более они же в Осло живут». Васильев о планах Норвегии обжаловать допуск российских фигуристов

Дмитрий Васильев раскритиковал Норвегию за протест против российских фигуристов.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Позже в Ассоциации конькобежцев Норвегии заявили о планах опротестовать это решение.

Под эгидой ISU также проводятся соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту.

«Это сейчас общий тренд на Западе – безосновательно выступать против российского спорта. Они пытаются быть судьями нашим спортсменам, хотя не знают базовых законов, которыми руководствуется любая спортивная федерация. На каком основании они смогут опротестовать решение ISU? Оснований для этого нет, ISU просто не примет их протест.

Норвежцы своим протестом выставили себя полными ослами. Это в их стиле, они любят быть ослами. Тем более они же в Осло живут. Их желание опротестовать допуск российских фигуристов – это глупость несусветная. Это говорит о низком уровне интеллекта норвежцев», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .