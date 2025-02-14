Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Калво, Шлинн, Фоссесхолм, Пярмякоски, Нисканен выступят в классической «разделке»
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
Женщины
10 км, классический стиль
Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Колетта Ридзек (Германия)
18. Джулия Керн (США)
24. Майя Далквист (Швеция)
25. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
27. Силье Теодорсен (Норвегия)
28. Линн Сван (Швеция)
29. София Лаукли (США)
32. Моа Илар (Швеция)
34. Пиа Финк (Германия)
36. Криста Пярмякоски (Финляндия)
37. Йоханна Хагстрем (Швеция)
38. Виктория Карл (Германия)
42. Катарина Хенниг (Германия)
46. Эбба Андерссон (Швеция)
54. Кертту Нисканен (Финляндия)
56. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
58. Нура Саннесс (Норвегия)
60. Джесси Диггинс (США)
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий