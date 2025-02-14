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Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Калво, Шлинн, Фоссесхолм, Пярмякоски, Нисканен выступят в классической «разделке»

15 февраля лыжницы пробегут классическую «разделку» на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

1. Колетта Ридзек (Германия) 

18. Джулия Керн (США) 

24. Майя Далквист (Швеция)

25. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) 

26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) 

27. Силье Теодорсен (Норвегия) 

28. Линн Сван (Швеция) 

29. София Лаукли (США) 

32. Моа Илар (Швеция) 

34. Пиа Финк (Германия)

36. Криста Пярмякоски (Финляндия) 

37. Йоханна Хагстрем (Швеция) 

38. Виктория Карл (Германия)

42. Катарина Хенниг (Германия) 

46. Эбба Андерссон (Швеция) 

54. Кертту Нисканен (Финляндия)

56. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 

58. Нура Саннесс (Норвегия) 

60. Джесси Диггинс (США) 

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
logoМайя Далквист
Джулия Керн
Колетта Ридзек
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoАнне Кьерсти Калво
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoЛинн Сван
logoКатарина Хенниг
logoЭбба Андерссон
Виктория Карл
logoЙоханна Хагстрем
logoКертту Нисканен
Кари Ойре Шлинн
logoАстрид Ойре Шлинн
logoДжесси Диггинс
Нура Саннесс
Моа Илар
Силье Теодорсен
Пиа Финк
София Лаукли
logoсборная США жен
результаты
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швеции жен
лыжные гонки
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
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