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Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы в финале Гран-при.

Соревнования пройдут 15 февраля в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Анна Щербакова – Егор Гончаров

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
результаты
logoСерия Гран-при России
танцы на льду
Андрей Ежлов
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoЕлизавета Пасечник
Артем Фролов
Дмитрий Студеникин
Милана Кузьмина
logoМаксим Некрасов
Екатерина Рыбакова
Юлия Чуркина
Иван Махноносов
logoДарио Чиризано
Борис Фролов
Даниил Горелкин
Анна Щербакова (танцы)
Софья Шевченко
Софья Леонтьева
logoВасилиса Кагановская
Анна Коломенская
Егор Гончаров
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