Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы в финале Гран-при.

Соревнования пройдут 15 февраля в Красноярске. Гран-при России по фигурному катанию Финал Красноярск Танцы на льду, ритм-танец Начало – 11:00 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала. Участники Василиса Кагановская – Максим Некрасов Анна Коломенская – Артем Фролов Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Екатерина Миронова – Евгений Устенко Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов Юлия Чуркина – Борис Фролов Софья Шевченко – Андрей Ежлов Анна Щербакова – Егор Гончаров ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже. Расписание финала Гран-при России в Красноярске