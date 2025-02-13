Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут ритм-танцы
Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы в финале Гран-при.
Соревнования пройдут 15 февраля в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени (15 февраля), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Анна Коломенская – Артем Фролов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Анна Щербакова – Егор Гончаров
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок станут известны позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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