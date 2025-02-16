Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд. Ткачаки схватились с Хэйглом и Беннеттом, Миллер – с Парайко

Матч США и Канады на Турнире четырех наций начался с 3 драк в первые 9 секунд.

Команды встречаются в рамках группового этапа турнира (2:1, второй период).

В первые 9 секунд игры произошло 3 драки. Сразу же после стартового вбрасывания форвард сборной США Мэттью Ткачак подрался с форвардом сборной Канады Брэндоном Хэйглом.

После второго вбрасывания их примеру последовали форварды Брэди Ткачак и Сэм Беннетт .

На 9-й секунде краги сбросили форвард американцев Джей Ти Миллер и защитник канадцев Колтон Парайко .

Все 6 игроков получили по 5 минут штрафа. Миллер также получил малый штраф.