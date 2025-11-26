Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
Нико Ковач: «Боруссия» полностью заслужила победу над «Вильярреалом».
Нико Ковач оценил победу «Боруссии» Дортмунд над «Вильярреалом» (4:0) в Лиге чемпионов.
«Первый гол был очень важен – он сыграл нам на руку, равно как и последовавшие за ним пенальти и удаление.
Мы сохраняли концентрацию на протяжении всех 90 минут, не пропустили и, на мой взгляд, полностью заслужили победу», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
