Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»

Нико Ковач: «Боруссия» полностью заслужила победу над «Вильярреалом».

Нико Ковач оценил победу «Боруссии» Дортмунд над «Вильярреалом » (4:0) в Лиге чемпионов.

«Первый гол был очень важен – он сыграл нам на руку, равно как и последовавшие за ним пенальти и удаление.

Мы сохраняли концентрацию на протяжении всех 90 минут, не пропустили и, на мой взгляд, полностью заслужили победу», – сказал тренер «Боруссии » Дортмунд.