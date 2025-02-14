15 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах биатлонистки пробегут спринт.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

3. Полина Плюснина

5. Динара Смольская (Беларусь)

6. Анастасия Зырянова

9. Наталия Шевченко

10. Валерия Каюмова

11. Анастасия Гришина

12. Кира Дюжева

13. Екатерина Мошкова

14. Полина Шевнина

15. Елизавета Каплина

16. Ирина Шаклеина (Беларусь)

17. Виктория Сливко

18. Анастасия Егорова

20. Тамара Дербушева

21. Анастасия Халили

22. Кристина Резцова

24. Виктория Метеля

26. Ирина Казакевич

27. Анна Сола (Беларусь)

28. Анастасия Шевченко

29. Любовь Калинина

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах