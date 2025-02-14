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  • Кубок сильнейших. Спринт. Смольская стартует 5-й, Наталия Шевченко – 9-й, Сливко – 17-й, Дербушева – 20-й, Халили – 21-й, Резцова – 22-й, Метеля – 24-й, Сола – 27-й
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Кубок сильнейших. Спринт. Смольская стартует 5-й, Наталия Шевченко – 9-й, Сливко – 17-й, Дербушева – 20-й, Халили – 21-й, Резцова – 22-й, Метеля – 24-й, Сола – 27-й

15 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах биатлонистки пробегут спринт.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь 

Женщины

Спринт 

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

3. Полина Плюснина 

5. Динара Смольская (Беларусь)

6. Анастасия Зырянова 

9. Наталия Шевченко 

10. Валерия Каюмова

11. Анастасия Гришина 

12. Кира Дюжева 

13. Екатерина Мошкова

14. Полина Шевнина 

15. Елизавета Каплина 

16. Ирина Шаклеина (Беларусь) 

17. Виктория Сливко 

18. Анастасия Егорова 

20. Тамара Дербушева

21. Анастасия Халили

22. Кристина Резцова

24. Виктория Метеля 

26. Ирина Казакевич 

27. Анна Сола (Беларусь) 

28. Анастасия Шевченко 

29. Любовь Калинина 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Полина Плюснина
Анастасия Зырянова
logoЕкатерина Мошкова
Полина Шевнина
Кира Дюжева
Елизавета Каплина
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнастасия Егорова
logoКристина Резцова
logoИрина Казакевич
logoАнна Сола
Виктория Метеля
logoАнастасия Шевченко
Любовь Калинина
Кубок сильнейших спортсменов
Анастасия Гришина
спринт (жен)
logoсборная Беларуси жен
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