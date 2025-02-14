Кубок сильнейших. Спринт. Смольская стартует 5-й, Наталия Шевченко – 9-й, Сливко – 17-й, Дербушева – 20-й, Халили – 21-й, Резцова – 22-й, Метеля – 24-й, Сола – 27-й
15 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах биатлонистки пробегут спринт.
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Раубичи, Беларусь
Женщины
Спринт
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
5. Динара Смольская (Беларусь)
10. Валерия Каюмова
11. Анастасия Гришина
12. Кира Дюжева
14. Полина Шевнина
16. Ирина Шаклеина (Беларусь)
17. Виктория Сливко
20. Тамара Дербушева
21. Анастасия Халили
22. Кристина Резцова
24. Виктория Метеля
26. Ирина Казакевич
27. Анна Сола (Беларусь)
29. Любовь Калинина
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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