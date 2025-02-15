Андрей Канчельскис: «Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Не могут с ним соперничать уже какой год»
Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» после зимнего усиления.
Ранее «Спартак» объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта» за 12 млн евро. Также красно‑белые подписали контракт с Ливаем Гарсией из греческого АЕК.
«Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Я это говорил еще в начале сезона, сейчас могу только повторить. Тут и придумывать ничего не надо.
Конец сезона должен получится неплохим по накалу и интересу, у «Спартака» должна стоять задача победить, занять первое место. Но есть «Зенит», с которым они не могут соперничать уже какой год. Несмотря на трансферы красно‑белых, в этом сезоне ничего не изменится», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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