Андрей Канчельскис: «Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Не могут с ним соперничать уже какой год»

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» после зимнего усиления.

Ранее «Спартак » объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта» за 12 млн евро. Также красно‑белые подписали контракт с Ливаем Гарсией из греческого АЕК.

«Спартак» может покупать кого хочет, но чемпионом будет «Зенит». Я это говорил еще в начале сезона, сейчас могу только повторить. Тут и придумывать ничего не надо.

Конец сезона должен получится неплохим по накалу и интересу, у «Спартака» должна стоять задача победить, занять первое место. Но есть «Зенит », с которым они не могут соперничать уже какой год. Несмотря на трансферы красно‑белых, в этом сезоне ничего не изменится», – сказал бывший полузащитник сборной России.